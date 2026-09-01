समझौते के तहत मेटा को युवा यूजर्स की उम्र की करेगी जांच

मेटा 13 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट्स की पहचान अब और बढ़ाएगी और किसी भी संदिग्ध उम्र की जानकारी को फ्लैग करेगी। अगर, आपको कोई ऐसा यूजर दिखे, जो बहुत छोटा लगता है तो आप उसके अकाउंट की रिपोर्ट कर सकते हैं।

एक स्वतंत्र ऑडिटर मेटा के इन प्रयासों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी उम्र जांच के लिए तय किए गए उपायों को सही तरीके से लागू कर रही है या नहीं।

नाबालिग यूजर्स का पता लगाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बेहतर बनाने के लिए मेटा इन अकाउंट्स से कुछ डाटा का अस्थायी रूप से इस्तेमाल कर सकती है। किशोरों के लिए अब रोजाना 2 घंटे इस्तेमाल करने की तय सीमा होगी।

साथ ही, रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच उनके अकाउंट अपने आप लॉक हो जाएंगे, जब तक कि माता-पिता कोई और अनुमति न दें। हालांकि, मेटा उम्र साबित करने के लिए उनसे सरकारी फोटो ID या वीडियो सेल्फी नहीं मांगेगा।