मेटा ने लॉन्च किया पहला रियल-टाइम ऑडियो AI मॉडल

मेटा ने लॉन्च किया पहला रियल-टाइम ऑडियो AI मॉडल, क्या है खासियत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:10 pm Sep 02, 202603:10 pm

क्या है खबर?

मेटा ने अपना पहला रियल-टाइम ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल लॉन्च किया है। म्यूज वॉयस ट्रांसक्राइब नाम का यह मॉडल बातचीत के दौरान आवाज को तुरंत टेक्स्ट में बदल सकता है। कंपनी के मुताबिक यह 70 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। मॉडल एक ही बातचीत में अलग-अलग भाषाओं के बीच बदलाव को भी समझ सकता है और उसी हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है।