मेटा ने मैक यूजर्स के लिए लॉन्च किया एडिट्स ऐप, क्या मिलेंगे फीचर्स?

मेटा ने वीडियो को बेहतर रूप देने के लिए रंगों में बदलाव करने वाले टूल भी जोड़े हैं। इनमें कलर व्हील, कर्व्स और लॉग कन्वर्जन शामिल हैं।

इसके अलावा, वीडियो के किसी हिस्से को अलग करने, छोटा करने और काटने की सुविधा भी मिलेगी। यूजर्स अपनी पसंद के फॉन्ट लगा सकेंगे और कीबोर्ड से शॉर्टकट का इस्तेमाल कर पाएंगे।

वीडियो तैयार होने के बाद उसे बिना वॉटरमार्क के सेव करने के साथ सीधे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जा सकेगा।