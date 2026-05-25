मेटा ने भारत में पेश किया व्हाट्सऐप प्लस, मिलेंगे कई नए फीचर टेक्नोलॉजी May 25, 2026

मेटा ने भारत में व्हाट्सऐप प्लस को पेश कर दिया है। यह नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ढेरों शानदार फीचर्स के साथ आया है। इसमें आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड रिंगटोन, वॉलपेपर और थीम जैसे कई विकल्प चुन सकेंगे।

इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार किए गए इमोजी और कस्टम चैट लिस्ट की सुविधा भी मिलेगी। यह एंड्रॉयड और iOS दोनों पर चलेगा और इसे धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।