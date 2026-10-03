मेटा ने भारत में रणवीर सिंह को बनाया रे-बैन ग्लासेज का पहला ब्रांड एंबेसडर

इन स्मार्ट ग्लासेज में 12MP कैमरा मिलता है, जिससे आप तस्वीरें और 3K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें ओपन-ईयर स्पीकर और साफ आवाज के लिए 6 माइक दिए गए हैं।

साथ ही, चलते-फिरते आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसमें बिल्ट-इन मेटा AI भी मौजूद है। ग्राहकों के पास 27 अलग-अलग कलर और लेंस कॉम्बिनेशन चुनने का ऑप्शन है।

इसमें शॉर्टकट के लिए एक कस्टमाइजेबल बटन, पतले फ्रेम, 9 घंटे तक की बैटरी लाइफ और आरामदायक एडजस्टेबल टिप्स दिए गए हैं। इनकी शुरुआती कीमत 44,300 रुपये है। इन्हें ऑनलाइन या कुछ खास स्टोर्स से खरीदा जा सकता है।

मेटा ने यह भी बताया है कि कंपनी जल्द ही ऑडियो-ओनली रे-बैन मेटा ऑडियो ग्लासेज और एक पर्सनल AI एजेंट म्यूज भी लॉन्च करेगी। हालांकि, इन्हें भारत में कब लॉन्च किया जाएगा, इसकी तारीख अभी सामने नहीं आई है।