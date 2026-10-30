मेटा ने लॉन्च किया AI फैशन ऐप, पुराने कपड़ों से सुझाएगा नए स्टाइल

ऐप में वर्चुअल ट्रायल की सुविधा भी दी गई है। इसके जरिए यूजर देख सकेंगे कि अलग-अलग कपड़े उनके शरीर की बनावट और त्वचा के रंग के हिसाब से कैसे दिखेंगे।

इसके अलावा, ऐप यात्रा के दौरान पहनने के लिए भी कपड़े सुझाएगा। इसके लिए यूजर को अपनी यात्रा की जगह, दिनों की संख्या और वहां की गतिविधियों की जानकारी देनी होगी।

ऐप मौसम और यात्रा की योजना के आधार पर हर दिन के कपड़े तय करने में मदद करेगा।