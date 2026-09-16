मेटा ला रही बिना कैमरे वाले नए लूना स्मार्ट ग्लासेज, वॉयस AI फीचर मिलेगा

मेटा अपने स्मार्ट ग्लासेज का एक नया वर्जन ला रहा है। इस बार इनमें कैमरा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। कंपनी ने यह फैसला अपने रे-बैन मेटा ग्लासेज को लेकर उठी प्राइवेसी की चिंताओं के बाद लिया है।

स्कूल जैसी कई जगहों पर इन ग्लासेज को बैन कर दिया गया था क्योंकि लोग बिना बताए रिकॉर्डिंग होने को लेकर परेशान थे।

अब नए लूना मॉडल का पूरा फोकस वॉयस आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स पर रहेगा। इसमें 6 माइक्रोफोन मिलेंगे और साथ ही एक साइड बटन भी दिया जाएगा, जिससे सीधे AI से बात की जा सकेगी।