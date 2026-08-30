मेटा के किशोरों की सुरक्षा के लिए किए बदलाव भारत में नहीं कारगर

भारत का डाटा प्राइवेसी कानून बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति और उन तक पहुंचने वाले लक्षित विज्ञापनों पर रोक लगाने पर ज्यादा ध्यान देता है।

हालांकि, यह कानून स्क्रीन टाइम की समस्या या इसकी लत से निपटने पर उतना जोर नहीं देता। किशोरों में एक ही डिवाइस के इस्तेमाल और ऑनलाइन बाल सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों को देखते हुए विशेषज्ञ भारत के लिए ऐसे 'वेलबीइंग बाई डिजाइन' फ्रेमवर्क की मांग कर रहे हैं, जो सबूतों पर आधारित हो और यहां की जरूरतों के हिसाब से असल में काम करे।

उनका मानना है कि केवल मेटा ने अमेरिका में जो किया, उसकी नकल करने से काम नहीं चलेगा।