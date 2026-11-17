मेटा ने इंस्टाग्राम का रिकमेंडेशन सिस्टम बदला है

मेटा ने भारत में इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए किए बदलाव

क्या है खबर?

मेटा प्लेटफॉर्म्स ने कहा कि उसने भारत के लिए इंस्टाग्राम के रिकमेंडेशन सिस्टम में बदलाव किए हैं, ताकि यौन रूप से उकसाने वाले और हिंसक कंटेंट को कम दिखाया जा सके। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार ऑनलाइन कंटेंट पर अपनी निगरानी सख्त कर रही है। पिछले महीने सरकार की ओर से कंपनी से कहा था कि वह इस बात की समीक्षा करे कि वह हिंसा भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाले कंटेंट पर अपनी निगरानी को मजबूत करे।