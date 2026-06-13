क्यों मेटा ने कर्मचारियों के AI के इस्तेमाल पर कसी लगाम? टेक्नोलॉजी Jun 13, 2026

फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा अपने कर्मचारियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के इस्तेमाल पर लगाम कस रही है।

दरअसल, पता चला है कि कर्मचारी कोडिंग और रिसर्च जैसे कामों के लिए AI का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसी वजह से इस साल तक कंपनी का खर्चा अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। इन सब पर नियंत्रण रखने के लिए कंपनी खर्च और उपयोग की सीमाएं तय कर रही है। साथ ही बेहतर निगरानी भी शुरू कर रही है।