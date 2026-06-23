मेटा अमेरिका में 1.3 लाख दृष्टिबाधित पूर्व सैनिकों फ्री देगी स्मार्ट ग्लासेज टेक्नोलॉजी Jun 23, 2026

मेटा करीब 1.3 लाख अमेरिकी दृष्टिबाधित पूर्व सैनिकों को रे-बैन स्मार्ट ग्लासेस फ्री दे रही है। इन ग्लासेज से इन सैनिकों को अपनी जिंदगी में और आजादी मिलेगी।

इस पहल की शुरुआत 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के जश्न के मौके पर की जा रही है। यह ब्लाइंड वेटरन्स एसोसिएशन (BVA) और टेकसूप के साथ मिलकर की गई है।

इन पूर्व सैनिकों के लिए हर महीने वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। इनमें उन्हें इन ग्लासेज के इस्तेमाल और आने वाली किसी भी समस्या को ठीक करने का तरीका सिखाया जाएगा।