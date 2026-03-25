बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में मेटा पर लगा 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना

फेसबुक की मूल कंपनी मेटा पर अमेरिका में एक अदालत ने भारी जुर्माना लगाया है। न्यू मेक्सिको में एक जूरी ने कंपनी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। इसके बाद मेटा पर 37.5 करोड़ डॉलर (लगभग 3,500 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला बच्चों की सुरक्षा और ऑनलाइन जोखिमों से जुड़ा था। जूरी ने सभी आरोपों में मेटा को जिम्मेदार माना और फैसला कंपनी के खिलाफ सुनाया गया।

मामला क्या है मामला? यह केस साल 2023 में न्यू मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल ने दायर किया था। आरोप था कि मेटा को पता था कि उसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों को शोषण और मानसिक नुकसान का खतरा है। इसके बावजूद कंपनी ने जरूरी सुरक्षा कदम नहीं उठाए। जूरी ने माना कि मेटा ने लोगों को अपनी सेवाओं की सुरक्षा के बारे में गुमराह किया और सही जानकारी नहीं दी, जिससे कानून का उल्लंघन हुआ।

खुलासा अंदरूनी दस्तावेजों से खुलासा ट्रायल के दौरान कई ऐसे दस्तावेज सामने आए, जिनसे पता चला कि कंपनी को समस्याओं की जानकारी थी। इनमें ईमेल और रिसर्च शामिल थे, जिनमें बच्चों पर पड़ने वाले मानसिक असर, गलत कंटेंट और ऑनलाइन खतरों की बात की गई थी। वकीलों ने कहा कि कंपनी को इन खतरों की जानकारी थी, लेकिन उसने सार्वजनिक तौर पर सुरक्षा को लेकर अलग तस्वीर पेश की और जरूरी कदम समय पर नहीं उठाए।

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