डाटा सुरक्षा में लापरवाही पर मेटा को बड़ा झटका

डाटा सुरक्षा में लापरवाही पर मेटा को बड़ा झटका, अमेरिका में 2,400 अरब रुपये का जुर्माना

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:04 am Oct 22, 202609:04 am

क्या है खबर?

फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की मूल कंपनी मेटा पर अमेरिका में डाटा सुरक्षा में लापरवाही के मामले में 25 अरब डॉलर (लगभग 2,400 अरब रुपये) का भारी जुर्माना लगाया गया है। न्यू मेक्सिको की एक अदालत ने कंपनी को यह राशि भरने का आदेश दिया। अदालत के मुताबिक, मेटा ने यूजर्स को उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल को लेकर गुमराह किया। यह अमेरिका में किसी कंपनी पर लगाए गए सबसे बड़े आर्थिक जुर्मानों में से एक है।