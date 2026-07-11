मेटा ने करीब 55 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश को दी चुनौती टेक्नोलॉजी Jul 11, 2026

इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा एक मुकदमे में आए 60 लाख डॉलर (करीब 56 करोड़ रुपये) के जुर्माने के फैसले के खिलाफ अपील कर रही है।

एक ज्यूरी ने मेटा और यूट्यूब को सोशल मीडिया एडिक्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। यह मामला 20 साल की कैली ने दायर किया, जिसका आरोप था कि इन प्लेटफॉर्म के फीचर्स ने उसे लत का शिकार बना दिया और उसके मानसिक स्वास्थ्य को और खराब कर दिया।

ज्यूरी ने उसे मुआवजे के तौर पर 30 लाख डॉलर (करीब 28 करोड़ रुपये) देने का फैसला सुनाया और कंपनी को सबक सिखाने के लिए 30 लाख डॉलर की अतिरिक्त राशि देने की भी सिफारिश की है।