मेटा ने प्रधानमंत्री मोदी पर बनाए गए कांग्रेस के AI वीडियो को किया ब्लॉक

दिल्ली पुलिस से नोटिस मिलने के बाद मेटा ने भारत में एक अहम कार्रवाई की है। मेटा ने कांग्रेस के वेरिफाइड अकाउंट से साझा किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने 2 वीडियो को भारत में दिखने से रोक दिया है। यह कदम कानूनी आदेश के तहत उठाया गया है। मेटा ने स्पष्ट किया है कि उसे जो भी वैध निर्देश मिलते हैं, उनके अनुसार वह प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को लेकर जरूरी कदम उठाता है।

डाटाबेस ल्यूमेन डाटाबेस में सामने आई जानकारी इस टेकडाउन नोटिस की जानकारी सबसे पहले 18 दिसंबर को ल्यूमेन डाटाबेस पर सामने आई थी। यह डाटाबेस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक प्रोजेक्ट है, जो कानूनी शिकायतों और कंटेंट हटाने के अनुरोधों का रिकॉर्ड रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक, नोटिस मिलने के बाद मेटा ने तय प्रक्रिया के तहत भारत में इन वीडियो तक पहुंच सीमित कर दी, ताकि स्थानीय कानूनों का पालन किया जा सके और आगे कोई विवाद न हो।

कानूनी प्रावधान कानूनी प्रावधानों का किया गया इस्तेमाल दिल्ली पुलिस के नोटिस में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 3(1)(d) का हवाला दिया गया है। इन नियमों के तहत मेटा को निर्देश दिया गया कि वह विवादित कंटेंट पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। नोटिस में यह भी कहा गया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेटा अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दी जाती है।

