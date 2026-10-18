मेटा AI के प्रमुख ने ऐपल से साझेदारी में भूमिका निभाने वाले शख्स का किया खुलासा
मेटा और ऐपल ने एक बड़ा कदम उठाते हुए हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत फेसबुक की मूल कंपनी का म्यूज स्पार्क ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल ऐपल के M5 अल्ट्रा चिप्स से चलने वाले 2 या 4 जुड़े हुए मैक स्टूडियो पर चल सकेगा।
मेटा AI के प्रमुख अलेक्जेंडर वांग ने बताया कि ऐपल के पूर्व कार्यकारी डेनियल ग्रॉस ने दोनों कंपनियों को साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी वजह से ही दोनों कंपनियां पुराने विवाद भुलाकर एक साथ काम कर पाईं।
2018 के बाद बड़ा विवाद
वांग ने यह भी बताया कि कैसे ग्रॉस ने सालों की प्रतिद्वंद्विता (खासकर 2018 के कैंब्रिज एनालिटिका विवाद के बाद से) के बाद इन कंपनियों के बीच की खाई को पाटा।
अब म्यूज स्पार्क ओपन मैक स्टूडियो कंप्यूटर्स पर कोडिंग मैराथन और वीडियो विश्लेषण जैसे जटिल काम संभाल रहा है। भले ही ये मशीनें काफी महंगी हैं, फिर भी यह इन टेक दिग्गजों के बीच AI सहयोग के लिए एक बड़ा कदम है।