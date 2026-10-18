मेटा AI के प्रमुख ने ऐपल से साझेदारी में भूमिका निभाने वाले शख्स का किया खुलासा

मेटा और ऐपल ने एक बड़ा कदम उठाते हुए हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत फेसबुक की मूल कंपनी का म्यूज स्पार्क ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल ऐपल के M5 अल्ट्रा चिप्स से चलने वाले 2 या 4 जुड़े हुए मैक स्टूडियो पर चल सकेगा।

मेटा AI के प्रमुख अलेक्जेंडर वांग ने बताया कि ऐपल के पूर्व कार्यकारी डेनियल ग्रॉस ने दोनों कंपनियों को साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी वजह से ही दोनों कंपनियां पुराने विवाद भुलाकर एक साथ काम कर पाईं।