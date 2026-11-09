मेटा के म्यूज AI में पेश किया स्पेस फीचर, ऐप में बनाएं अपने हिसाब का फीड

आप स्पेस का इस्तेमाल लगभग किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम सेव्स के साथ एक शॉपिंग हब बना सकते हैं, स्कूल इवेंट्स को एक कस्टम डैशबोर्ड पर मैनेज कर सकते हैं या फिर अपने छोटे बिजनेस के सभी ऑर्डर और मैसेज को एक ही जगह संभाल कर रख सकते हैं।

आप ऐप में स्पेस को अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं, ताकि उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। जल्द ही आप इन्हें प्लेटफॉर्म पर दूसरे यूजर्स के साथ भी शेयर कर पाएंगे।