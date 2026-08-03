लंदन में 4 अगस्त को सुबह आसमान में आसानी से देख सकेंगे बुध ग्रह

बुध को देखने का सबसे बढ़िया समय मंगलवार (4 अगस्त) सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच (BST) है, जो भारतीय समयानुसार, सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच है। इसे देखने के लिए आपको क्षितिज से लगभग एक हाथ ऊपर पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा में देखना होगा।

अगर, आप दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए मंगलवार सुबह लंदन में सूरज निकलने से पहले ही देखना बंद कर दें।

मंगल ग्रह भी पूर्वी आसमान में थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। आप बिना किसी खास उपकरण के एक साथ 2 ग्रहों को देख पाएंगे।