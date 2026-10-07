MeitY ने कोरोवर को चुना सरकारी सेवाओं के लिए AI प्लेटफॉर्म

सबसे पहला बड़ा बदलाव डिजिलॉकर में दिखेगा। जल्द ही डिजिलॉकर को AI की मदद मिलेगी, जिससे अपने दस्तावेज ऑनलाइन संभालना और भी आसान हो जाएगा।

इस अपग्रेड की हुई सेवा को टीम लगभग 4 महीनों में शुरू करने की सोच रही है। अगले एक साल तक इसमें लगातार सुधार होते रहेंगे। जैसे-जैसे ज्यादा सरकारी सेवाएं इससे जुड़ेंगी, यह प्लेटफॉर्म चीजों को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए अपने आप ही जांच करता रहेगा।