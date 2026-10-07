MeitY ने कोरोवर को चुना सरकारी सेवाओं के लिए AI प्लेटफॉर्म
टेक्नोलॉजी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने बेंगलुरु की कंपनी कोरोवर को सरकारी सेवाओं के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित असिस्टेंट और बॉट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए चुना है।
सलेक्शन प्रक्रिया में यह कंपनी सबसे आगे रही थी। सरकार के साथ डिजिटल बातचीत को आसान और बेहतर बनाने की बड़ी कोशिश का यह एक हिस्सा है।
डिजिलॉकर को मिलेगी AI की मदद
सबसे पहला बड़ा बदलाव डिजिलॉकर में दिखेगा। जल्द ही डिजिलॉकर को AI की मदद मिलेगी, जिससे अपने दस्तावेज ऑनलाइन संभालना और भी आसान हो जाएगा।
इस अपग्रेड की हुई सेवा को टीम लगभग 4 महीनों में शुरू करने की सोच रही है। अगले एक साल तक इसमें लगातार सुधार होते रहेंगे। जैसे-जैसे ज्यादा सरकारी सेवाएं इससे जुड़ेंगी, यह प्लेटफॉर्म चीजों को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए अपने आप ही जांच करता रहेगा।