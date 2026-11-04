IT मंत्रालय ला रहा AI के लिए हर क्षेत्र के हिसाब से अलग नियम
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे चलाया जाए? इस पर एक परामर्श पत्र तैयार कर रहा है।
इसमें किसी एक नीति को सभी पर लागू करने के बजाय हर क्षेत्र के लिए खास दिशा-निर्देश बनाए जा रहे हैं। जैसे कि बैंकिंग, शेयर और कमोडिटी बाजार के लिए अलग नियम होंगे।
इसकी वजह यह है कि AI के इस्तेमाल के तरीके के हिसाब से इसमें खतरे भी अलग-अलग हो सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह जरूरी है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जैसे नियामक भी अपने खास नियम लेकर आएं।
TRAI ने AI की जवाबदेही पर दिया जोर
MeitY मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आने वाले परामर्श पत्र की घोषणा की। अब वे इस पुरानी सोच से हट रहे हैं कि AI को संभालने के लिए मौजूदा कानून काफी हैं। अब उनका ध्यान एक बेहतर कानूनी ढांचा बनाने और शुरुआत से ही सभी संबंधित लोगों से राय लेने पर है।
इसी बीच, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) चाहता है कि अगर, जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों के AI सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो उनकी जवाबदेही तय हो।