मीडियाटेक ने स्मार्टफोन के बाद अब AI, IoT और ऑटो के क्षेत्र में रखा कदम
स्मार्टफोन चिप निर्माता मीडियाटेक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और ऑटोमोटिव टेक में भी कदम रख रही है।
कंप्यूटैक्स 2026 में कंपनी के उपाध्यक्ष और वैश्विक विपणन के महाप्रबंधक राहुल सैंडिल ने बताया कि भारत कैसे AI और स्मार्ट गैजेट्स के लिए एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है।
मीडियाटेक को उम्मीद है कि उसका AI चिप कारोबार 2027 तक अरबों डॉलर की कमाई करेगा।
प्रीमियम फोन के लिए एजेंटिक AI
भारत में प्रीमियम फोन को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए मीडियाटेक एजेंटिक AI का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही, कंपनी रोबोट्स, ड्रोंस और स्मार्ट फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में IoT के उपयोग पर भी काम कर रही है।
कारों में एनवीडिया के साथ मिलकर कनेक्टेड टेक और ड्राइवर-असिस्ट सुविधाओं पर काम कर रही है।
सैंडिल ने कहा, "अब हम ऐसे दौर में हैं, जहां AI एज से लेकर क्लाउड तक हर जगह उपलब्ध होगा। इसी वजह से मीडियाटेक को भरोसा है कि उसका AI एक्सेलेरेटर ASIC कारोबार 2027 तक अरबों डॉलर की कमाई करेगा।