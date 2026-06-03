मीडियाटेक ने स्मार्टफोन के बाद अब AI, IoT और ऑटो के क्षेत्र में रखा कदम

प्रीमियम फोन के लिए एजेंटिक AI

भारत में प्रीमियम फोन को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए मीडियाटेक एजेंटिक AI का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही, कंपनी रोबोट्स, ड्रोंस और स्मार्ट फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में IoT के उपयोग पर भी काम कर रही है।

कारों में एनवीडिया के साथ मिलकर कनेक्टेड टेक और ड्राइवर-असिस्ट सुविधाओं पर काम कर रही है।

सैंडिल ने कहा, "अब हम ऐसे दौर में हैं, जहां AI एज से लेकर क्लाउड तक हर जगह उपलब्ध होगा। इसी वजह से मीडियाटेक को भरोसा है कि उसका AI एक्सेलेरेटर ASIC कारोबार 2027 तक अरबों डॉलर की कमाई करेगा।