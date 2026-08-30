भरोसा नहीं फिर भी खरीदारी में लोग कर रहे AI का ज्यादा इस्तेमाल

प्रबंधन परामर्श फर्म मैकेंजी ने शोध में पाया है कि जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर 40 फीसदी से भी कम भरोसा है, फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यह शोध द मैकेंजी पॉडकास्ट पर हुई चर्चा में सामने आया है।

इसमें पता चला है कि जेनेरेटिव AI पर लोगों का भरोसा अब 40 फीसदी से भी कम रह गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग उत्पादों को खोजने और उनका मूल्यांकन करने के लिए इन टूल्स का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही भरोसा कम हो, AI हमारी खरीदारी और फैसले लेने में अब भी एक अहम भूमिका निभाता है।