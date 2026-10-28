T-कोशिकाएं भी महसूस करती हैं माहौल की कठोरता, वैज्ञानिकों ने लगाया पता

इस नई खोज से उन कैंसर और स्व-प्रतिरक्षित (ऑटोइम्यून)) बीमारियों के इलाज में सुधार हो सकता है, जिनका इलाज अभी काफी मुश्किल माना जाता है।

शोधकर्ता जूडिथ मैंडल बताती हैं कि अगर, हम यह जान जाएं कि T-कोशिकाएं अपने आस-पास के वातावरण को कैसे महसूस करती हैं तो हम ऐसी इम्यूनोथेरेपी तैयार कर पाएंगे, जो ट्यूमर बहुत घने होने पर भी असरदार साबित हों।

टीम का अगला लक्ष्य यह पता लगाना है कि ये कोशिकाएं भौतिक संकेतों को ठीक से कैसे समझ पाती हैं? यह खोज हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) को मजबूत करने के कई नए दरवाजे खोल सकती है।