टेगमार्क इस बात से भी काफी चिंतित हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर सरकारी निगरानी बहुत कम है। उन्होंने एंथ्रोपिक और OpenAI जैसी कंपनियों की इसलिए आलोचना की है क्योंकि ये कंपनियां AI के लिए सख्त नियम बनाने का विरोध कर रही हैं।

टेगमार्क के मुताबिक, "AI को एक सैंडविच की दुकान से भी कम विनियमित किया गया है।"

उनका मानना है कि इतनी ताकतवर AI तकनीक से जुड़े फैसले केवल टेक कंपनियों को नहीं लेने चाहिए, बल्कि ये लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने चाहिए।