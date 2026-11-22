एंथ्रोपिक के कर्मचारी करते थे सरकार पलटने की बात, MIT के प्रोफेसर ने लगाया आरोप
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में भौतिकी के प्रोफेसर मैक्स टेगमार्क ने दावा किया है कि एंथ्रोपिक कंपनी के कुछ कर्मचारी ड्रिंक्स लेने के बाद अक्सर अमेरिकी सरकार को पलटने और पूरी दुनिया पर कब्जा करने जैसी बातें करते थे।
उन्होंने बताया कि ये लोग 'तख्तापलट' शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपनी बातों को अस्पष्ट रखने के लिए 'अलाइनमेंट विदाउट कंट्रोल' (नियंत्रण के बिना तालमेल) जैसे वाक्यांशों का सहारा लेते हैं।
AI पर निगरानी नहीं होने की चिंता
टेगमार्क इस बात से भी काफी चिंतित हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर सरकारी निगरानी बहुत कम है। उन्होंने एंथ्रोपिक और OpenAI जैसी कंपनियों की इसलिए आलोचना की है क्योंकि ये कंपनियां AI के लिए सख्त नियम बनाने का विरोध कर रही हैं।
टेगमार्क के मुताबिक, "AI को एक सैंडविच की दुकान से भी कम विनियमित किया गया है।"
उनका मानना है कि इतनी ताकतवर AI तकनीक से जुड़े फैसले केवल टेक कंपनियों को नहीं लेने चाहिए, बल्कि ये लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने चाहिए।