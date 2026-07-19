AI डीपफेक का इस्तेमाल कर शादी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी
शादी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी में अब तकनीक का नया इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। धोखेबाज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बहुत ही असली दिखने वाले नकली प्रोफाइल बना रहे हैं, जिनमें AI से बनी फोटो और डीपफेक वीडियो कॉल भी शामिल हैं।
हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक 35 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कई हफ्तों तक बहला-फुसलाकर एक नकली फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए राजी कर लिया गया। इस धोखाधड़ी से उसे भारी नुकसान हुआ।
भारत रोमांस स्कैम में तीसरे स्थान पर
दुनियाभर के रोमांस स्कैम प्रोफाइल्स में से 12 प्रतिशत भारत से हैं, जिसके चलते देश इस सूची में तीसरे नंबर पर आ गया है।
पुलिस ने ऐसे जालसाजों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। हाल ही में गुजरात में हुई गिरफ्तारियों में एक चिकित्सक भी शामिल था, जो इन धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त पाया गया।
विशेषज्ञों का कहना है कि नकली प्रोफाइल को पहचानना अब और मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि विशेषज्ञ डेटिंग या शादी की साइट्स का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों से पहचान की ठीक से जांच करने की अपील कर रहे हैं।
साथ ही, किसी पर भी भरोसा करने से पहले वीडियो कॉल के जरिए बात करने की सलाह दे रहे हैं। वे चेतावनी दे रहे हैं कि किसी के ऑनलाइन कहने भर से पैसे न भेजें या कोई निवेश न करें।