जुकरबर्ग AI विकास की रफ्तार धीमी करने पर नहीं सहमत, सुरक्षा नियम खुद बनाने पर जोर

जुकरबर्ग ने बताया कि मेटा ने अपने म्यूज मॉडल की लॉन्चिंग सुरक्षा कारणों से पहले ही टाल दी है। उनका मानना है कि पूरे उद्योग के एक साथ सहमत होने का इंतजार करने की बजाय कंपनियां अपनी जिम्मेदारी खुद निभा सकती हैं। इससे तेज रफ्तार वाली टेक्नोलॉजी और वास्तविक सुरक्षा के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए, इस पर चर्चा जारी रह सकती है।