मार्क जुकरबर्ग बना रहे हैं AI CEO एजेंट, इस तरह करेगा यह काम

मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयोग कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग एक खास AI एजेंट पर काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह तैयार होने के बाद उनके कामकाज और रोजमर्रा के फैसलों में मदद करेगा। यह कदम दिखाता है कि AI का इस्तेमाल सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कंपनी के शीर्ष स्तर तक तेजी से पहुंच चुका है।

काम AI एजेंट कैसे करेगा काम आसान? रिपोर्ट के मुताबिक, यह AI एजेंट अभी ट्रेनिंग चरण में है और इसका मकसद जानकारी तक जल्दी और सीधे पहुंच बनाना है। आमतौर पर किसी जानकारी के लिए कई स्तरों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह टूल उस प्रक्रिया को काफी छोटा और आसान कर देगा। इससे जुकरबर्ग के लिए फैसले लेने में तेजी आएगी और समय की बचत होगी, साथ ही कामकाज की दक्षता भी लगातार बेहतर होती जाएगी।

उपयोग मेटा में तेजी से बढ़ रहा AI का उपयोग जुकरबर्ग मेटा में AI को तेजी से अपनाने पर जोर दे रहे हैं। कंपनी अपने काम को तेज और आसान बनाने के लिए नए AI टूल्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ा रही है। कर्मचारी भी इन टूल्स की मदद से अपने काम को बेहतर तरीके से और कम समय में कर पा रहे हैं। कुछ टूल्स चैट और फाइल्स को संभालते हैं, जबकि कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मदद करते हैं, जिससे पूरी टीम की गति बढ़ रही है।

Advertisement