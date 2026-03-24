AI एजेंट बनाने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने गूगल के पूर्व अधिकारियों को काम पर रखा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में एजेंटिक AI को अगला बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसी दिशा में मार्क जुकरबर्ग की मेटा ने बड़ा कदम उठाते हुए AI स्टार्टअप ड्रीमर की टीम को अपने साथ काम पर रखा है। कंपनी के इस कदम का उद्देश्य AI एजेंट्स को और मजबूत बनाना है। ड्रीमर टीम अब मेटा के सुपरइंटेलिजेंस लैब्स ग्रुप में काम करेगी, जिससे कंपनी इस नई टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ सके और बेहतर प्रोडक्ट बना सके।

अनुभव ड्रीमर टीम और उनका अनुभव ड्रीमर टीम में ह्यूगो बारा, डेविड सिंगलटन और निकोलस जिटकॉफ जैसे अनुभवी लोग शामिल हैं। ये सभी पहले बड़ी टेक कंपनियों में काम कर चुके हैं और AI में अच्छा अनुभव रखते हैं। ह्यूगो ने गूगल, मेटा और शाओमी में काम किया है, जबकि सिंगलटन स्ट्राइप के मुख्य तकनीकी अधिकारी (CTO) रह चुके हैं। यह टीम मेटा के AI प्रोजेक्ट्स को नई दिशा दे सकती है और एजेंटिक AI के विकास को तेज कर सकती है।

फायदा मेटा को इस डील से क्या फायदा होगा? ड्रीमर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को AI एजेंट बनाकर ईमेल, कैलेंडर जैसे काम ऑटोमेट करने में मदद करता है। इस स्टार्टअप के हजारों यूजर्स हैं और यह तेजी से बढ़ रहा है। इस डील के बाद मेटा को नई टेक्नोलॉजी और अनुभव मिलेगा। कंपनी पहले ही कई AI प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और अब उसका फोकस ऐसे AI एजेंट्स बनाने पर है जो हर डिवाइस में काम कर सकें।

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