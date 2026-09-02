G20 बैठक: मस्क-जुकरबर्ग ने AI के लिए बढ़ती बिजली की जरूरत पर दिया जोर

जुकरबर्ग का मानना है कि AI लाखों कुशल नौकरियां पैदा करेगा, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि अभी पर्याप्त काबिल कर्मचारी नहीं हैं। मस्क ने चेतावनी दी कि AI की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें बिजली की कमी का कारण बन सकती हैं। इससे AI की दौड़ में चीन को फायदा मिल सकता है।

एक तरफ जहां कई अमेरिकी नागरिक नए डाटा सेंटर्स से बढ़ते बिजली बिल और शोर को लेकर चिंतित हैं, वहीं मस्क का अनुमान है कि AI हर साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 30,000 अरब डॉलर (करीब 28 लाख अरब रुपये) जोड़ सकता है।

गूगल डीपमाइंड के प्रमुख डेमिस हसाबिस कहते हैं कि मानव-स्तर की AI औद्योगिक क्रांति से 10 गुना ज्यादा प्रभाव डालेगी।