2026 में आकाश में दिखेंगे कई धूमकेतु, कब-कब देख सकेंगे नजारा? 

खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए 2026 काफी खास रहने वाला है, क्योंकि अगले साल आकाश में कई धूमकेतु देखने को मिलेंगे। दुनियाभर के खगोलविदों और शौकिया लोग लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कई धूमकेतु बाइनोकुलर और छोटे टेलिस्कोप से आसानी से देखे जा सकेंगे। कुछ खास धूमकेतु, जैसे C/2025 R3 पैनस्टार्स, सीमित समय के लिए नंगी आंखों से भी नजर आ सकते हैं।

#1 जनवरी-फरवरी में दिखेंगे शुरुआती धूमकेतु 2026 की शुरुआत में 24P/सचौमाससे और C/2024 E1 विएर्जचोस जैसे धूमकेतु दिखाई देंगे, जो खगोल प्रेमियों के लिए खास रहेंगे। 24P/सचौमाससे जनवरी के पहले हफ्ते में पीक ब्राइटनेस पर पहुंचेगा और दोनों हेमिस्फियर से देखा जा सकेगा। वहीं, C/2024 E1 विएर्जचोस जनवरी के अंत से फरवरी के मध्य तक सक्रिय रहेगा और लगातार ट्रैक किया जा सकेगा। इसकी विजिबिलिटी पहले दक्षिणी हेमिस्फियर में बेहतर रहेगी, बाद में यह उत्तरी हेमिस्फियर के लिए भी साफ दिखाई देगा।

#2 फरवरी से मई तक बढ़ेगा कॉमेट शो फरवरी-अप्रैल के बीच 88P/हॉवेल मुख्य रूप से दक्षिणी हेमिस्फियर में देखा जाएगा और टेलिस्कोप से आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके बाद अप्रैल-मई में C/2025 R3 पैनस्टार्स सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा और खगोलविदों की खास नजर इस पर होगी। माना जा रहा है कि यह 2026 का सबसे चमकीला धूमकेतु हो सकता है। अगर हालात अनुकूल रहे तो इसकी चमक काफी ज्यादा होगी और यह सुबह या शाम के आसमान में शानदार नजारा पेश कर सकता है।

