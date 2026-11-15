कैंसर की दवा खोजने में AI का कमाल, सालों का इंतजार अब महीनों में सिमटा

AI परमाणु दर परमाणु नई दवाएं डिजाइन कर सकता है। यह बीमारी पैदा करने वाले प्रोटीन पर हमला करने वाले 'लक्ष्यों' को भी घंटों में पहचान लेता है, जबकि पहले इसमें सालों लग जाते थे।

इस वजह से कैंसर के इलाज के लिए ज्यादा असरदार दवाएं बनाना आसान हो गया है, लेकिन मुखर्जी का कहना है कि इसके बावजूद इंसानों पर होने वाले ट्रायल और उनसे जुड़े नियम काफी धीमे हैं।

इन्हें तुरंत अपडेट करने की जरूरत है, खासकर भारत और चीन जैसे देशों में, ताकि तकनीकी तरक्की के साथ कदम मिलाए जा सकें। भारत में AI ने ब्लड कैंसर का इलाज सस्ता बनाने में मदद की है।

हालांकि, पैंक्रियाटिक कैंसर जैसे कुछ मुश्किल कैंसर अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इनकी जटिलता को देखते हुए इनके लिए और भी सटीक समाधानों की जरूरत है।