कैंसर की दवा खोजने में AI का कमाल, सालों का इंतजार अब महीनों में सिमटा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब कैंसर की नई दवाएं खोजने में वैज्ञानिकों की बड़ी मदद कर रहा है। पहले जहां इस काम में करीब 8 साल लग जाते थे, वहीं अब यह केवल 3 या 4 महीनों में पूरा हो जाता है।
डॉ सिद्धार्थ मुखर्जी ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026 में बताया कि उनकी कंपनी 'मनास AI' ने यह कमाल कर दिखाया है। उनकी कंपनी मशीन लर्निंग को भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ मिलाकर कैंसर की नई दवाएं ढूंढती है।
ट्रायल में भारत और चीन पीछे
AI परमाणु दर परमाणु नई दवाएं डिजाइन कर सकता है। यह बीमारी पैदा करने वाले प्रोटीन पर हमला करने वाले 'लक्ष्यों' को भी घंटों में पहचान लेता है, जबकि पहले इसमें सालों लग जाते थे।
इस वजह से कैंसर के इलाज के लिए ज्यादा असरदार दवाएं बनाना आसान हो गया है, लेकिन मुखर्जी का कहना है कि इसके बावजूद इंसानों पर होने वाले ट्रायल और उनसे जुड़े नियम काफी धीमे हैं।
इन्हें तुरंत अपडेट करने की जरूरत है, खासकर भारत और चीन जैसे देशों में, ताकि तकनीकी तरक्की के साथ कदम मिलाए जा सकें। भारत में AI ने ब्लड कैंसर का इलाज सस्ता बनाने में मदद की है।
हालांकि, पैंक्रियाटिक कैंसर जैसे कुछ मुश्किल कैंसर अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इनकी जटिलता को देखते हुए इनके लिए और भी सटीक समाधानों की जरूरत है।