मेटा अकाउंट सभी मेटा ऐप्स को एक जगह लाता है

मेटा की सभी ऐप्स को एक ही जगह से मैनेज करना हुआ आसान, जानिए इसका तरीका

क्या है खबर?

मेटा ने एक अपग्रेडेड 'मेटा अकाउंट' पेश किया है। यह एक नया सेंट्रलाइज्ड अकाउंट सिस्टम है। इससे यूजर्स एक ही जगह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, थ्रेड्स, मेटा AI, AI ग्लास और मेटा क्वेस्ट डिवाइस को एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। यह नया सिस्टम मौजूदा 'अकाउंट्स सेंटर' पर आधारित है और इसका मकसद मेटा के ऐप्स और डिवाइस पर साइन-इन, सिक्योरिटी और अकाउंट मैनेजमेंट को आसान बनाना है। इसे अगले साल धीरे-धीरे लागू किया जाएगा।