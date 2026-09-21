पुराना लैपटॉप बेचने से पहले जरूर करें ये काम

पुराना लैपटॉप बेचने से पहले जरूर करें ये काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:08 am Sep 21, 202610:08 am

क्या है खबर?

पुराना लैपटॉप बेचने, दान करने या रीसाइक्लिंग के लिए देने से पहले काम करना चाहिए। सबसे अहम अपनी निजी जानकारी और फाइलों को सुरक्षित रखना है। सीधे लैपटॉप किसी दूसरे व्यक्ति को देने से तस्वीरें, दस्तावेज, पासवर्ड और खाते जोखिम में पड़ सकते हैं। इसलिए डिवाइस देने से पहले बैकअप लें, खातों से साइन आउट करें और लैपटॉप को रीसेट करें। इससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी और नया यूजर इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा।