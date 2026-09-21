पुराना लैपटॉप बेचने से पहले जरूर करें ये काम
क्या है खबर?
पुराना लैपटॉप बेचने, दान करने या रीसाइक्लिंग के लिए देने से पहले काम करना चाहिए। सबसे अहम अपनी निजी जानकारी और फाइलों को सुरक्षित रखना है। सीधे लैपटॉप किसी दूसरे व्यक्ति को देने से तस्वीरें, दस्तावेज, पासवर्ड और खाते जोखिम में पड़ सकते हैं। इसलिए डिवाइस देने से पहले बैकअप लें, खातों से साइन आउट करें और लैपटॉप को रीसेट करें। इससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी और नया यूजर इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा।
#1
जरूरी फाइलों का बैकअप जरूर लें
सबसे पहले पुराने लैपटॉप में जरूरी फाइलों का बैकअप लें।
विंडोज लैपटॉप में विंडोज बैकअप या बाहरी हार्ड ड्राइव और SSD का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैकबुक में टाइम मशीन से बैकअप लिया जा सकता है। जरूरी ब्राउजर बुकमार्क और फाइलें जांच लें।
बैकअप पूरा होने के बाद उसे किसी दूसरे डिवाइस पर खोलकर देख लें, ताकि यह पक्का हो सके कि डाटा सही तरीके से सुरक्षित है और कोई जरूरी फाइल छूटी नहीं है।
#2
सभी अकाउंट्स से साइन आउट करें
लैपटॉप किसी दूसरे व्यक्ति को देने से पहले सभी ऑनलाइन अकाउंट्स से साइन आउट करें।
खासकर ईमेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐपल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करें। अगर किसी सॉफ्टवेयर की लाइसेंस सीमा है, तो उससे भी डिवाइस को हटाएं। इसके बाद लैपटॉप को फैक्टरी रीसेट करें।
विंडोज में रिसेट PC के दौरान रिमूव एवरीथिंग विकल्प चुनें। मैकबुक में इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स विकल्प इस्तेमाल करें, ताकि निजी डाटा पूरी तरह हट सके।
#3
डिवाइस को अच्छी तरह साफ करें
रीसेट के बाद भी जांचें कि लैपटॉप नए यूजर के लिए तैयार है।
विंडोज में सुरक्षित डाटा मिटाने वाला विकल्प उपलब्ध हो तो उसे चुनें। मैकबुक में जरूरत के अनुसार डिस्क मिटाकर मैकOS दोबारा इंस्टॉल किया जा सकता है।
लैपटॉप के सभी पोर्ट भी जांचें और उसमें लगा USB डोंगल, मेमोरी कार्ड या दूसरी चीज निकाल लें। अंत में देख लें कि कोई जरूरी फाइल, दस्तावेज या व्यक्तिगत जानकारी डिवाइस में बाकी न हो।