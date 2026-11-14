MAGIC ने AI विचारों को मौका देने के लिए घोषित की AIMM 2026 प्रतियोगिता

अगर, आपके पास कोई शुरुआती प्रोटोटाइप (MVP) है या फिर ऐसा कोई उत्पाद, जिससे पहले से कमाई हो रही है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं।

इसका मतलब है कि चाहे आप अभी अपने विचार पर काम शुरू कर रहे हों या उसे काफी आगे बढ़ा चुके हों, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं।

विजेताओं को केवल नकद इनाम ही नहीं मिलेगा। कुछ टीमों को तो सीड फंडिंग सपोर्ट भी मिल सकता है और मैजिक के जरिए इन्क्यूबेशन का मौका भी मिलेगा।

इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन 7 दिसंबर तक खुले हैं। अगर, आपके पास AI से जुड़ा कोई बेहतरीन विचार है तो यह उसे दुनिया के सामने लाने का एक शानदार मौका है।