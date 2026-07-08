मेड बाय गूगल इवेंट का हुआ ऐलान

मेड बाय गूगल इवेंट का हुआ ऐलान, 13 अगस्त को लॉन्च होगी पिक्सल 11 सीरीज

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:48 am Jul 08, 202611:48 am

क्या है खबर?

गूगल ने अपने अगले मेड बाय गूगल इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस इवेंट में कंपनी गूगल पिक्सल 11 सीरीज समेत कई नए प्रोडक्ट और AI से जुड़े फीचर्स पेश कर सकती है। भारतीय समयानुसार यह इवेंट 13 अगस्त को सुबह 3:30 बजे आयोजित किया जाएगा। कंपनी की ओर से जारी टीजर में नए पिक्सल फोन की झलक भी दिखाई गई है, जिससे लॉन्च होने वाले नए डिवाइस को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।