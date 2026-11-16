मोजेनरी जीन थेरेपी से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के मरीजों की लौटी आंखों की रोशनी

भारत में ओडिशा के एक नेत्र अस्पताल में हुए अपने पहले क्लीनिकल ट्रायल में 8 में से 7 ऐसे मरीजों की देखने की क्षमता में सुधार देखा गया, जिन्हें इस उपचार की अधिक खुराक दी गई थी।

मोजेनरी फिलहाल नियामक समीक्षा से गुजर रही है और जापान में इसे प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा के लिए तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

इस थेरेपी को यूरोप और सऊदी अरब में भी एक दुर्लभ बीमारी के उपचार के तौर पर मान्यता दी गई है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि यहां एडवांस जेनेटिक उपचारों तक पहुंच पाना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है।