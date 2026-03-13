LPG संकट: इन्फ्रारेड या सामान्य? जानिए कौन-सा इंडक्शन है सुरक्षित और किफायती
क्या है खबर?
LPG संकट के बीच इंडक्शन कुक और इन्फ्रारेड कुकिंग दोनों रसोई के लिए अच्छे विकल्प हैं। हालांकि, इनमें कुछ बुनियादी अंतर हैं। इंडक्शन कुक बिजली के चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल करता है, जबकि इन्फ्रारेड कुकिंग में गर्म प्लेट्स का उपयोग होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए कौन-सा विकल्प सही रहेगा तो आपको इनके बारे में काम की बात जानना चाहिए। आइए जानते हैं कि इंडक्शन कुक और इन्फ्रारेड कुकिंग में से किसे चुनना ज्यादा सही है।
इंडक्शन कुक
इंडक्शन कुक की खासियत
इंडक्शन कुकिंग में बिजली के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है, जो बर्तन को सीधे गर्म करती है। इससे खाना जल्दी पकता है और बिजली की खपत भी कम होती है। इंडक्शन कुक में तापमान को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे खाना जलने का खतरा कम होता है। इसके अलावा, इंडक्शन कुक साफ करने में आसान होता है। हालांकि, इसके लिए खास बर्तनों की जरूरत होती है, जो कि महंगे हो सकते हैं।
इन्फ्रारेड कुकिंग
इन्फ्रारेड कुकिंग की विशेषताएं
इन्फ्रारेड कुकिंग में गर्म प्लेट्स का उपयोग किया जाता है, जो खाना पकाने के लिए गर्मी उत्पन्न करती हैं। यह तरीका भी बिजली की खपत कम करता है और खाना जल्दी पकता है। इन्फ्रारेड कुकिंग में तापमान को नियंत्रित करना भी आसान होता है। इसके अलावा, इसमें किसी खास बर्तन की जरूरत नहीं होती, जिससे खर्च कम आता है। हालांकि, इन्फ्रारेड प्लेट्स को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
अंतर
दोनों में क्या अंतर है?
इंडक्शन कुक और इन्फ्रारेड कुकिंग में मुख्य अंतर उनके काम करने के तरीके में है। इंडक्शन कुक में बिजली के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है, जबकि इन्फ्रारेड कुकिंग में गर्म प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। इंडक्शन कुक में खास बर्तनों की जरूरत होती है, जो कि महंगे हो सकते हैं, जबकि इन्फ्रारेड कुकिंग में खास बर्तनों की जरूरत नहीं होती। इंडक्शन कुक साफ करने में आसान होता है, जबकि इन्फ्रारेड प्लेट्स को साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है।
विकल्प
कौन-सा विकल्प बेहतर है?
आपकी जरूरतों और बजट पर निर्भर करता है कि कौन-सा विकल्प आपके लिए सही होगा। अगर आप तेजी से खाना पकाना चाहते हैं और सफाई में आसानी चाहते हैं तो इंडक्शन कुक आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरी ओर, अगर आप खर्च कम रखना चाहते हैं और खास बर्तनों की जरूरत नहीं महसूस करना चाहते हैं तो इन्फ्रारेड कुकिंग बेहतर हो सकता है। ये दोनों ही विकल्प अपने-अपने फायदों और नुकसानों के साथ आते हैं।