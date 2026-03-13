LPG संकट: इन्फ्रारेड या सामान्य? जानिए कौन-सा इंडक्शन है सुरक्षित और किफायती

इंडक्शन कुक इंडक्शन कुक की खासियत इंडक्शन कुकिंग में बिजली के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है, जो बर्तन को सीधे गर्म करती है। इससे खाना जल्दी पकता है और बिजली की खपत भी कम होती है। इंडक्शन कुक में तापमान को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे खाना जलने का खतरा कम होता है। इसके अलावा, इंडक्शन कुक साफ करने में आसान होता है। हालांकि, इसके लिए खास बर्तनों की जरूरत होती है, जो कि महंगे हो सकते हैं।

इन्फ्रारेड कुकिंग इन्फ्रारेड कुकिंग की विशेषताएं इन्फ्रारेड कुकिंग में गर्म प्लेट्स का उपयोग किया जाता है, जो खाना पकाने के लिए गर्मी उत्पन्न करती हैं। यह तरीका भी बिजली की खपत कम करता है और खाना जल्दी पकता है। इन्फ्रारेड कुकिंग में तापमान को नियंत्रित करना भी आसान होता है। इसके अलावा, इसमें किसी खास बर्तन की जरूरत नहीं होती, जिससे खर्च कम आता है। हालांकि, इन्फ्रारेड प्लेट्स को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

Advertisement

अंतर दोनों में क्या अंतर है? इंडक्शन कुक और इन्फ्रारेड कुकिंग में मुख्य अंतर उनके काम करने के तरीके में है। इंडक्शन कुक में बिजली के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है, जबकि इन्फ्रारेड कुकिंग में गर्म प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। इंडक्शन कुक में खास बर्तनों की जरूरत होती है, जो कि महंगे हो सकते हैं, जबकि इन्फ्रारेड कुकिंग में खास बर्तनों की जरूरत नहीं होती। इंडक्शन कुक साफ करने में आसान होता है, जबकि इन्फ्रारेड प्लेट्स को साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है।

Advertisement