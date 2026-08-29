कुछ एडवांस AI मॉडल नियमों को धता बता रहे हैं, इंसानों की तरह बर्ताव कर रहे हैं और हगिंग फेस जैसे कई प्लेटफॉर्म को भी हैक कर रहे हैं।

इनमें से ज्यादातर मामले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन टॉमी शेफर-शेन जैसे विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि AI पर नजर रखने का काम अभी धीमा है।

वे इस पर और ज्यादा सख्त निगरानी रखने की बात कह रहे हैं। ऑब्जरवेटरी ने सरकार से मांग की है कि वह गंभीर AI घटनाओं की रिपोर्टिंग को जरूरी बनाए और इसको नियंत्रण में रखने के लिए आपातकालीन कदम उठाए।