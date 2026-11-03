हल्के परमाणुओं से बना ब्रह्मांड का पहला पदार्थ, वैज्ञानिक ने खोला राज

इस नई खोज से पता चला है कि हल्के परमाणु भी ब्रह्मांड की शुरुआत जैसी बेहद गर्म स्थितियों को फिर से पैदा कर सकते हैं। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने के नए रास्ते मिलेंगे कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना?

साथ ही यह भी जानने में मदद मिल सकती है कि हमारा ब्रह्मांड सबसे मूल रूप में किन चीजों से बना है। यह जानकर वाकई रोमांचक लगता है कि हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे पुराने और बड़े सवालों के जवाब पाने के और करीब पहुंच गए हैं।