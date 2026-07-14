LG ने AI फीचर के साथ लॉन्च की लॉन्ड्री रेंज, होगी बिजली की बचत

ये मशीनें AI वेट डिटेक्शन फीचर के साथ आती हैं, जो पानी और बिजली की खपत को अपने आप सेट कर लेता है। ड्यूल इंवर्टर हीटपंप तकनीक से कपड़े नर्मी से सूखते हैं, वहीं सेंसर ड्राई फीचर यह सुनिश्चित करता है कि वे कभी भी जरूरत से ज्यादा न सूखें।

डायनेमिक बॉल-कोर सिस्टम के कारण मशीन स्थिर रहती है और तेजी से घूमती है, जिससे शोर भी कम होता है। बड़े टचस्क्रीन पर या लॉन्ड्रीक्रू ऐप के जरिए इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है।

इसके अलावा, इन्हें बिजनेस के दूसरे प्लेटफॉर्म्स से भी जोड़ा जा सकता है। LG जल्द ही इन स्मार्ट लॉन्ड्री सॉल्यूशंस को एशिया और उत्तरी अमेरिका में भी पेश करने की योजना बना रहा है।