अमेजन प्राइम डे में लेवोइट कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर पर मिल रही जबरदस्त छूट

यूजर्स लेवोइट के मजबूत सक्शन, लंबी बैटरी लाइफ (50 मिनट तक) और आसानी से पालतू जानवरों के बाल और रोजमर्रा की गंदगी साफ करने की खूब तारीफ करते हैं। यह हल्का, शांत चलता है और इतना लचीला है कि फर्नीचर के नीचे भी सफाई कर लेता है।

इसमें एंटी-टैंगल ब्रश, कई अटैचमेंट, धूल देखने के लिए LED लाइट्स, एक साधारण डस्टबिन डिजाइन और वॉल माउंट जैसी उपयोगी चीजें मिलती हैं, जिनसे सफाई करना कम थकाऊ लगता है।