अमेजन प्राइम डे में लेवोइट कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर पर मिल रही जबरदस्त छूट
टेक्नोलॉजी
लेवोइट कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर अभी अक्टूबर अमेजन प्राइम डे के दौरान प्राइम मेंबर्स के लिए केवल 123 डॉलर (करीब 11,500 रुपये) में मिल रहा है, जो इसकी अब तक की सबसे कम कीमत है। यह डील बुधवार (7 अक्टूबर) तक चलेगी।
खरीदार कहते हैं कि यह अपनी कीमत से कहीं बेहतर काम करता है, यहां तक कि महंगे मॉडल्स को भी पीछे छोड़ देता है।
इन खूबियों से लैस है यह वैक्यूम क्लीनर
यूजर्स लेवोइट के मजबूत सक्शन, लंबी बैटरी लाइफ (50 मिनट तक) और आसानी से पालतू जानवरों के बाल और रोजमर्रा की गंदगी साफ करने की खूब तारीफ करते हैं। यह हल्का, शांत चलता है और इतना लचीला है कि फर्नीचर के नीचे भी सफाई कर लेता है।
इसमें एंटी-टैंगल ब्रश, कई अटैचमेंट, धूल देखने के लिए LED लाइट्स, एक साधारण डस्टबिन डिजाइन और वॉल माउंट जैसी उपयोगी चीजें मिलती हैं, जिनसे सफाई करना कम थकाऊ लगता है।