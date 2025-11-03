लेंसकार्ट ला रही AI तकनीक से लैस स्मार्ट ग्लास, जानिए कब होगा लॉन्च
क्या है खबर?
दिग्गज चश्मे बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट दिसंबर के अंत तक अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से लैस स्मार्ट ग्लास लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे आंतरिक रूप से 'B बाय लेंसकार्ट स्मार्टग्लासेस' नाम दिया है और इसमें AI-आधारित इंटरैक्शन, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी जानकारी और UPI भुगतान क्षमताएं शामिल होने की उम्मीद है। यह कंपनी की खुद को एक तकनीक-आधारित लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है।
लॉन्च
कब होगी स्मार्ट ग्लास की लॉन्चिंग?
गूगल के जेमिनी 2.5 पर आधारित स्मार्ट ग्लास का लॉन्च 10 नवंबर को कंपनी के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद आने वाले सप्ताहों में किया जा सकता है। उत्पाद की कीमत अभी तय नहीं हुई है। एक सूत्र ने कहा, "स्मार्ट ग्लास का उद्देश्य आईवियर अनुभव में AI और वाणिज्य को लाना है, जहां आपके चश्मे केवल दृष्टि के लिए ही नहीं, बल्कि बातचीत और सुविधा के लिए भी उपयोगी होंगे।"
प्लेटफॉर्म
कौनसे प्लेटफॉर्म पर चलेगा यह डिवाइस?
यह डिवाइस संभवतः क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन AR1 जेन 1 प्लेटफॉर्म पर संचालित होगा, जो एक चिपसेट है, जिसे हल्के संवर्धित वास्तविकता और कैमरा-सक्षम AI एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया है। यह धारणा इस साल जुलाई में इंडिया XR डे के लिए स्नैपड्रैगन में लेंसकार्ट और क्वालकॉम के बीच घोषित साझेदारी के अनुरूप है। इसके तहत दोनों कंपनियों ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए AR और AI समाधानों को मिलकर विकसित करने की योजना का खुलासा किया था।