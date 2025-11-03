लेंसकार्ट अगले महीने AI तकनीक वाला स्मार्ट ग्लास लॉन्च करेगी (तस्वीर: एक्स/@notathrv)

लेंसकार्ट ला रही AI तकनीक से लैस स्मार्ट ग्लास, जानिए कब होगा लॉन्च

क्या है खबर?

दिग्गज चश्मे बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट दिसंबर के अंत तक अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से लैस स्मार्ट ग्लास लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे आंतरिक रूप से 'B बाय लेंसकार्ट स्मार्टग्लासेस' नाम दिया है और इसमें AI-आधारित इंटरैक्शन, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी जानकारी और UPI भुगतान क्षमताएं शामिल होने की उम्मीद है। यह कंपनी की खुद को एक तकनीक-आधारित लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है।