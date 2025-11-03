ऐपल मार्च में लॉन्च करेगी नया सिरी, मिलेंगे गूगल जेमिनी के AI फीचर्स

ऐपल का लंबे समय से प्रतीक्षित सिरी का नया वर्जन मार्च, 2026 में लॉन्च होने वाला है। इस बार सिरी को गूगल के जेमिनी AI द्वारा एक बड़ा ब्रेन अपग्रेड मिलेगा। यह कंपनी के 50वें साल के जश्न और सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव का हिस्सा है। नया सिरी आईफोन, मैक और होम डिवाइसेस में गहराई से काम करेगा और वॉइस इंटरैक्शन व संदर्भ समझ को बेहतर बनाएगा, जिससे यूजर्स को अधिक स्मार्ट अनुभव मिलेगा।

गोपनीयता गोपनीयता पर ध्यान देगी ऐपल नया सिरी ऐपल के AI उत्पादों का अगला चरण होगा। यह गूगल के जेमिनी AI मॉडल पर काम करेगा और कठिन सवालों और वेब खोज को संभालेगा। ऐपल खुद ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग और गोपनीयता पर ध्यान देगी। इस संयोजन से सिरी अधिक सटीक और संवादात्मक जवाब देने में सक्षम होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम ऐपल को ChatGPT और गूगल असिस्टेंट जैसी क्षमताओं से मुकाबला करने में मदद करेगा।

चुनौती सिरी का उपयोग और चुनौती नया सिरी पुराने वर्जन की तुलना में तेज, अधिक स्मार्ट और सक्षम होगा। यूजर्स इसे स्मार्ट होम हार्डवेयर, वॉइस-नियंत्रित डिस्प्ले और अन्य आधुनिक डिवाइसेस में आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि, सफलता की जिम्मेदारी बड़ी और चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि ऐपल की AI महत्वाकांक्षाओं के लिए यह बेहद जरूरी है। कंपनी को प्रदर्शन, स्थिरता और गोपनीयता दोनों सुनिश्चित करना होगा। जेमिनी-संचालित इंटेलिजेंस सिरी को लंबी अवधि के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और यूजर्स के लिए भरोसेमंद बनाएगा।