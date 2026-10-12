भारत गूगल डीपमाइंड के अल्फाफोल्ड का इस्तेमाल करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश

एंथ्रोकृषि कार्यक्रम 6 लाख भारतीय किसानों के साथ काम कर रहा है। इसके तहत किसानों को हाई-रेजोल्यूशन, खेतों के स्तर पर कृषि संबंधी जानकारी और लैंडस्केप मैपिंग उपलब्ध कराई जा रही है।

तेलंगाना में राज्य का एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज इन मॉडल्स का उपयोग करता है, जिससे 50 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है।

इसकी सफलता को देखते हुए अब एशिया-पैसिफिक और अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। यह दिखाता है कि भारतीय नवाचार दुनिया के सामने नई मिसालें पेश कर रहा है।