घर के सामान के हिसाब-किताब की कैसे आसान बना रहा AI? 

﻿आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) घर के सामान की सूची बनाने के तरीके को बिल्कुल बदल रहा है। यह फोटो, रसीदों और कमरों के स्कैन को कुछ ही मिनटों में बड़ी ही अच्छी तरह से बनी सामान की लिस्ट में बदल देता है। अब आपको एक-एक सामान को स्प्रेडशीट में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टूल सामान को खुद ही पहचान लेते हैं। आइये जानते हैं घर के सामान की सूची बनाने में AI का उपयोग कैसे करें।

#1 इमेज रिकॉग्निशन का इस्तेमाल शेल्फलिली जैसे AI से चलने वाले ऐप फोटो से आपके घर के सामान की सूची बनाने के लिए इमेज रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल एक ही फोटो में कई सामान को पहचानने के साथ यूजर्स को यह भी सुविधा देते हैं कि वे सामान को इस हिसाब से ग्रुप कर सकें कि वे कहां रखे हैं या किस डिब्बे में हैं। इस तरह, बिना ज्यादा हाथ से काम किए सामान की सूची बनाना आसान हो जाता है।

#2 आवाज से जानकारी डालने के विकल्प जिन लोगों को टाइप करने से ज्यादा बोलना आसान लगता है, उनके लिए इनवेंट AI में आवाज से जानकारी डालने के विकल्प भी हैं। इसकी मदद से यूजर्स अपने घर के सामान के बारे में पूरी जानकारी बोलकर डाल सकते हैं, जिससे सामान की सूची बनाना आसान हो जाता है और उन्हें टाइप करके जानकारी डालने पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। चीजों को बोलकर बताने की सुविधा से यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है।

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#3 किसी भी गड़बड़ी को पहचानना AI इंवेंट्री मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग और भविष्य की जानकारी देने वाले विश्लेषण का इस्तेमाल करता है, जिससे सामान की तुरंत जानकारी मिलती है और किसी भी गड़बड़ी को पहचाना जा सकता है। घर के माहौल में इसका मतलब है कि आप अपनी चीजों का साफ-सुथरा रिकॉर्ड रख सकते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है, वह कहां रखा है और उसकी कितनी कीमत हो सकती है। इस सब के लिए आपको डाटा एंट्री के कामों में घंटों नहीं लगाने पड़ेंगे।

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