एक्सबॉक्स में मिलेगा डिस्क-टू-डिजिटल फीचर, जानकारी हुई लीक

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको अपनी गेम डिस्क को डिस्क ड्राइव वाले एक्सबॉक्स में डालना होगा। ऐसा करने पर आपको तुरंत अपने अकाउंट से जुड़ा एक डिजिटल लाइसेंस मिल जाएगा, जिसमें कोई अतिरिक्त झंझट नहीं होगी।

अच्छी बात यह है कि यह लाइसेंस ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए आप अपनी मूल फिजिकल डिस्क को बेच भी सकते हैं या किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं।

यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब सोनी ने 2028 की जनवरी से नए प्लेस्टेशन गेम्स के लिए डिस्क बनाना बंद करने का फैसला लिया है।

दूसरी तरफ, माइक्रोसॉफ्ट का अगला कंसोल भी पूरी तरह से डिजिटल होने की अफवाहें हैं।