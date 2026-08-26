AI के खतरों को देखते हुए दिग्गों ने स्पष्ट नियम और पारदर्शिता पर दिया जोर
आर्थिक टाइम्स वर्ल्ड लीडरशिप फोरम 2026 में कई बड़े नेताओं ने बताया कि हैकर्स और सुरक्षा विशेषज्ञ दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल नए और खतरनाक तरीकों से कर रहे हैं।
ऐसे में स्पष्ट नियम और पूरी पारदर्शिता अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। आर्कटिक वुल्फ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निक श्नाइडर ने चेतावनी दी कि अगर, AI को बिना उचित सुरक्षा उपायों के लॉन्च किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दूसरी तरफ, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष पुनीत चंडोक ने इस ओर ध्यान दिलाया कि सुरक्षा पर होने वाला खर्च AI के तेजी से बढ़ते विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है।
आपस में ही भिड़ रहे AI बॉट्स
सर्ट-इन के महानिदेशक संजय बहल ने मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि AI बॉट्स आपस में भिड़ रहे हैं। ये बॉट्स फिशिंग और डीपफेक जैसे खतरनाक हमले कर रहे हैं और कई बार खुद भी निशाना बन जाते हैं।
भारतजीन के संस्थापक निदेशक गणेश रामकृष्णन ने सलाह दी कि AI सिस्टम्स को 'ब्लैक बॉक्स' के बजाय 'ग्लास बॉक्स' की तरह समझा जाना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसा करने से हम यह आसानी से समझ पाएंगे कि कोई फैसला कैसे लिया गया है और अचानक आने वाली किसी भी समस्या से बचा जा सकेगा।