AI एजेंट्स की हैकिंग को लेकर OpenAI के खिलाफ कई देशों में मुकदमा दायर

फ्लोरिडा सरकार की मांग है कि OpenAI तब तक नए AI मॉडल बनाना बंद कर दे, जब तक कि बेहतर सुरक्षा नियम नहीं बन जाते। कैलिफोर्निया में एक नागरिक समूह ने मुकदमा दायर किया है, जिसमें मांग की गई है कि जब AI से कोई नुकसान हो तो इंसानों की जवाबदेही तय की जाए।

ऑस्ट्रेलिया ने इन हैकिंग मामलों की जांच के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है, वहीं OpenAI के सुरक्षा प्रमुख ने भी कंपनी के रवैये को लेकर चिंता जताते हुए पद छोड़ दिया है।

इतने सारे दबाव के चलते मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने कंपनी को शेयर बाजार में लाने की योजना को टाल दिया है और अगला बड़ा मॉडल जारी करने की योजना भी रद्द कर दी है।