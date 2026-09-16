BGMI के 8 अक्टूर को आने वाले अपडेट में मिलेगा कियारा नाम का नया कैरेक्टर

क्राफ्टन इंडिया बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) में कियारा नाम का एक नया कैरेक्टर ला रहा है, जिसे खास तौर पर भारतीय खिलाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है।

यह 8 अक्टूबर को आने वाले 4.6 अपडेट के साथ अपनी खास कहानी और गेमप्ले में कुछ अनोखी चीजें लेकर आएगी।

इस अपडेट में एरेन्गल मैप पर दिवाली की थीम पर आधारित एक त्योहारों वाला 'बजार' प्वाइंट ऑफ इंटरेस्ट (POI) भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें मोर से प्रेरित डिजाइन देखने को मिलेंगे।