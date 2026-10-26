KPMG ने भारत में AI की सफलता के लिए बताई 5 अहम जरूरतें

AI को बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रिपोर्ट ने 5 अहम चीजें बताई हैं। इनमें कुशल वर्कफोर्स, मजबूत R&D, शक्तिशाली कंप्यूटिंग और डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ने वाली टेक कंपनियां और एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। रिपोर्ट ने देश के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का उदाहरण देते हुए कहा है कि यह इस बात का सबूत है कि कैसे एक अच्छा डिजिटल सिस्टम सब कुछ बदल सकता है।

इसमें सुझाव दिया है कि UPI की इस सफलता से प्रेरणा लेकर भारत को सेमीकंडक्टर और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में भी ऐसी ही रणनीति अपनानी चाहिए, ताकि वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रह सके।